دفتر أحوال

قضت محكمة التمييز بالغاء الحكم الصادر بحبس مواطنين والقضاء مجددا ببراءتهما من استيراد وجلب وتهريب مؤثرات عقلية بقصد الاتجار والاصطدام بسيارة الشرطة.

وتتلخص تفاصيل الواقعة ان التحريات السرية دلت بأن المتهم الثاني يحوز ويحرز مواد مؤثرة عقليا بقصد التعاطي فاستصدر اذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، ونفاذا لهذا الاذن انتقلت قوة من افراد الشرطة وقامت بضبطه بسيارته بعد ان حاول الهرب واصطدامه بسيارة الشرطة محدثا بها بعض التلفيات وبتفتيشه عثر ومعه المضبوطات وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بأنها تخصه بقصد التعاطي وبسؤاله عن مصدر تحصله على تلك المضبوطات اقر بانه يتحصل عليها من المتهم الاول فقام باجراء تحرياته السرية والتي توصلت الى ان الاخير يحوز ويحرز كمية من المؤثرات العقلية وتمكن من ضبطه امام مسكنه وبمواجهته بالتحريات وما جاء باقوال المتهم الثاني اقر بها وارشده الى مكانها بمسكنه فعثر بداخل خزانة متواجدة بعرفة نومه على كيس نايلون شفاف بداخله مادة عشبية

ثبت من التحليل أنها تحتوي على مؤثرات عقلية.

وحضرت المحامية انعام حيدر امام محكمة التمييز واكدت بشأن جريمة حيازة المواد المؤثرة عقليا بقصد الاتجار الذي ادين بها المتهم وأنها لا تكفي للتدليل على قيام هذا القصد لديه ذلك ان قول ضابط الواقعة باقرار موكلي له بحيازته لها بقصد الاتجار لا يعدو ان يكون رأي الضابط لا يصح ان تبني المحكمة حكمها عليه بمفرده، ويذكر ان محكمة الجنايات قضت بحبس المتهمين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

