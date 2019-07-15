عربيات ودوليات

باريس- أ. ف. ب: نظم العرض الفرنسي لمناسبة العيد الوطني في 14 يوليو هذا العام تحت شعار التعاون العسكري الأوروبي، أحد العناوين الرئيسة لسياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي رأس الاحتفالات بحضور قادة أوروبيين عدة بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وبسبب بريكست وتراجع العلاقات عبر الأطلسي في عهد الرئيس دونالد ترامب، جعل ماكرون من أوروبا الدفاعية أحد مواضيعه المفضلة، معتبرا أنه من الأساسي للقارة العجوز زيادة استقلاليتها الاستراتيجية إلى جانب حلف شمال الأطلسي.

وقال ماكرون في الملف الصحافي المخصص للعيد الوطني «لم تكن أوروبا يوما ضرورية إلى هذه الدرجة منذ الحرب العالمية الثانية. بناء أوروبا دفاعية على صلة بحلف شمال الأطلسي الذي سنحتفل بالذكرى السبعين لتأسيسه يشكل أولوية لفرنسا». وبالإضافة إلى المستشارة الألمانية التي تثير نوبات ارتجاف تتعرض لها في الأسابيع الأخيرة القلق تشمل لائحة المدعوين الأوروبيين الـ11 إلى الاحتفال، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ. وتمت دعوتهم إلى مائدة غداء في قصر الإليزيه بعد العرض العسكري التقليدي. وغابت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن الاحتفال على أن يمثّلها نائب رئيس الوزراء ديفيد ليدينغتون. وهذا العرض هو الثالث منذ انتخاب ماكرون رئيساً في مايو 2017. وعبر الرئيس نحو الساعة العاشرة جادة الشانزيليزيه الشهيرة على متن آلية عسكرية قبل الصعود إلى المنصّة الرئاسية في ساحة الكونكورد.

والدول التسع المشاركة في العرض إلى جانب فرنسا في المبادرة الأوروبية للتدخل التي أُنشئت قبل سنة بمبادرة من الرئيس ماكرون بهدف تطوير «ثقافة استراتيجية مشتركة»، هي بلجيكا وبريطانيا وألمانيا والدنمارك وهولندا واستونيا واسبانيا والبرتغال وفنلندا. وافتتح المشاة العرض بشاراتها وراياتها. أما العرض الجوي الذي سبق ذلك فشاركت فيه طائرة نقل ألمانية «ايه-400 أم» وأخرى إسبانية «سي 130» ومن بين المروحيات التي اختتمت العرض مروحيتان بريطانيتان شاينوك. وبريطانيا التي تضع حاليا في تصرف الجيش الفرنسي ثلاثا من مروحياتها للشحن الثقيل في منطقة الساحل، مدّدت مهمّتها حتى يونيو 2020 ما أثار ارتياحاً لدى باريس التي تفتقر لهذا النوع من الطائرات. ويشكل العيد الوطني مناسبة لطرح مواضيع أخرى عزيزة على قلب الرئيس الفرنسي مثل الابتكار في مجال الدفاع. ففي افتتاح العرض، عرضت روبوتات وطائرات بدون طيار تستخدم من قبل الجيوش في ساحة الكونكورد، قبل أن تخلي المكان لإنجاز آخر هو منصة للطيران «فلايبورد اير» تعمل بخمسة محركات نفاثة واخترعها الفرنسي فرانكي زاباتا.

لكن الامكور لم تكن كلها مثالية فقد استقبل عشرات من محتجي «السترات الصفراء» بالصفير الرئيس الفرنسي خلال عبوره جادة الشانزيلزيه.واستقبلت مجموعتان صغيرتان على الأقل من حركة الاحتجاج على السياسة الاجتماعية والضريبية لرئيس الدولة بهتافات غاضبة، إيمانويل ماكرون الذي يعترضون على عمله في الشارع منذ أشهر. لكن هؤلاء المحتجون تخلوا عن ستراتهم الصفراء ملتزمين بذلك الحذر على الأرجح في حي تنتشر فيه الشرطة.

