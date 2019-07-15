عربيات ودوليات

باريس- الوكالات: شهد العرض العسكري الضخم في باريس بمناسبة العيد الوطني الفرنسي استعراضا لعدد من المعدات العسكرية الجديدة، لاسيما فقرة «الرجل الطائر» التي قدمها بطل العالم الفرنسي للدراجات المائية فرانكي زاباتا.

وبمشاركة 4300 عسكري قدمت فرنسا عرضا عسكريا كبيرا في جادة الشانزليزيه في ذكرى عيدها الوطني.وتميزت احتفالات العام الحالي بتقديم بطل العالم للدراجات المائية الفرنسي فرانكي زاباتا عرضا يقطع الأنفاس، وهو يقف على لوح طائر قام باختراعه، على ارتفاع عشرات الأمتار عن الأرض فوق جادة الشانزيليزيه. وقام زاباتا بعرضه على لوحه الطائر «فلاي بورد» الذي يعمل بخمسة محركات نفاثة، وهو يحمل بندقية.

العرض الذي قام به زاباتا سبقه استعراض لعدة آليات عسكرية جديدة المقررة في إطار «قانون البرنامج العسكري 2019-2025» الذي ينص على زيادة ميزانيات الجيش الفرنسي.

