عربيات ودوليات

باريس- الوكالات: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل قيادة عسكرية مخصصة للفضاء، وذلك في خطاب ألقاه تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني الفرنسي. وقال ماكرون أمام عسكريين في وزارة الجيوش في باريس «لضمان تطور وتعزيز قدراتنا الفضائية، سيتم تشكيل قيادة كبرى للفضاء في سبتمبر المقبل» ضمن سلاح الجو الذي سيسمى «على المدى الطويل سلاح الجو والفضاء». ويعتبر ماكرون أن الفضاء يشكل «تحديا فعليا للأمن القومي بسبب النزاعات التي يثيرها»، وكان أكد السنة الماضية عزمه على تزويد فرنسا «استراتيجية فضاء دفاعية» وأكد أن هذه الاستراتيجية باتت جاهزة. واضاف الرئيس الفرنسي أن «العقيدة الفضائية والعسكرية الجديدة التي عرضتها على وزيرة الجيوش فلورنس بارلي ووافقت عليها، ستتيح ضمان دفاعنا من الفضاء وعبر الفضاء».وأوضح «سنعزز معرفتنا بالوضع الفضائي وسنقوم بحماية أقمارنا الاصطناعية بشكل أفضل وأيضا بطريقة فاعلة»، مؤكدا أن «الاستثمارات الجديدة الحتمية ستتقرر».

ومع عمليات التجسس والتشويش والهجمات المعلوماتية، بات الفضاء، الذي يعتبر لا غنى عنه في العمليات العسكرية.

