عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حذرت باريس من انزلاق ايران والولايات المتحدة الى حرب في الخليج في حين نفت طهران وجود اي مفاوضات مع واشنطن. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن انتهاك إيران لقيود تخصيب اليورانيوم بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين القوى الدولية وطهران هو «رد فعل سيئ لقرار سيئ ويثير مخاوف من الانزلاق إلى حرب» وذكر لو دريان، خلال مؤتمر صحافي امس ردا على سؤال حول خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط «الوضع خطير. تصاعد التوترات قد يؤدي إلى وقوع حوادث». وأضاف «حقيقة أن إيران قررت التراجع عن بعض التزاماتها المتعلقة بالانتشار النووي مبعث قلق إضافي. أنه قرار سيئ ورد فعل سيئ لقرار سيئ آخر، وهو الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي قبل عام».

وتصاعدت التوترات مع اتهام واشنطن لإيران بالمسؤولية عن عدة هجمات على ناقلات نفط وكذلك إسقاط طهران لطائرة استطلاع مسيرة أميركية. وقد دفع ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإصدار الأمر بشن ضربات جوية قبل أن يتراجع عن قراره في آخر لحظة قبل انطلاق الهجوم. ولا تؤيد القوى الأوروبية حملة العقوبات المشددة التي يشنها ترامب على إيران والتي تهدف إلى حملها على التفاوض على قيود نووية أكثر صرامة وتنازلات أمنية أخرى، لكنها لم تتمكن من إيجاد سبل تتيح لإيران تفادي هذه العقوبات. وقال لو دريان «لا أحد يريد الحرب. لاحظت أن الجميع يقولون إنهم لا يريدون بلوغ قمة التصعيد. لا الرئيس (الإيراني حسن) روحاني ولا الرئيس ترامب ولا زعماء الخليج الآخرين. لكن هناك بعض مقومات التصعيد التي تثير القلق». وأضاف «إيران لا تجني شيئا من التخلي عن التزامها (بموجب الاتفاق النووي). الولايات المتحدة أيضا لا تجني شيئا إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، لذا من المهم اتخاذ اجراءات لخفض التصعيد لتهدئة التوترات».

في غضون ذلك نفت إيران امس وجود أي مفاوضات مع المسؤولين الاميركيين على جميع المستويات وذلك بالتزامن مع زيارة وزير خارجيتها محمد جواد ظريف لمدينة نيويورك الاميركية. وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي في بيان ان «طهران ليس لديها اي مفاوضات مع المسؤولين الاميركيين على المستويات كافة». وكانت بعض وسائل الاعلام الايرانية قد تحدثت عن رسالة اميركية نقلها الجانب الروسي لطهران بشأن التفاوض بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية. ويأتي ذلك في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الايراني الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي- الاجتماعي لكبار المسؤولين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

