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لندن- طهران- الوكالات: أبلغ وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت نظيره الإيراني محمد جواد ظريف أنه سيتم تسليم ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق إذا قدمت طهران ضمانات أنها لا تنتهك العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي عبر توجهها الى سورية.

وأوضح هانت أنه تشاور مع نظيره الايراني حول وضع الناقلة «غريس 1». وكتب في تغريدة «طمأنته الى أن ما يثير قلقنا هو وجهة «غريس1» وليس مصدر النفط، وأن المملكة المتحدة ستسهل الافراج عنها إذا تلقينا ضمانات أنها لن ترسل الى سورية عند إتمام الاجراءات اللازمة أمام قضاء جبل طارق».وأضاف أن وزير الخارجية الايراني «يريد حل القضية ولا يسعى الى التصعيد».

وتشاور الوزير البريطاني أيضا مع رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو معتبرا أنه «يقوم بعمل ممتاز على صعيد التنسيق ويشاطر بريطانيا رأيها فيما ينبغي القيام به».يبلغ طول الناقلة الايرانية 330 مترا وتحوي 2,1 مليون برميل من الخام هي حمولتها القصوى. وكانت شرطة جبل طارق احتجزتها في الرابع من يوليو قبالة المنطقة البريطانية الواقعة أقصى جنوب اسبانيا، بعدما اشتبهت بانها تريد تفريغ حمولتها في سورية في انتهاك للعقوبات الاوروبية على النظام السوري.

في المقابل أكد وزير الخارجية الايراني ان بلاده ستواصل تصدير نفطها «في كل الظروف» داعيا بريطانيا الى الافراج عن الناقلة المحتجزة في جبل طارق. وذكرت وكالة انباء «فارس» الايرانية ان ظريف قال لدى تلقيه اتصالا من نظيره البريطاني جيريمي هانت إن «ايران ستواصل تصدير نفطها في كل الظروف»، معتبرا في الوقت نفسه أن الحظر النفطي الاميركي على بلاده «غير قانوني». وأشار ظريف الى الوجهة «القانونية» لناقلة النفط «غريس1» التي كانت تحمل النفط الايراني في شرق البحر المتوسط مضيفا انه «على الحكومة البريطانية ان تتخذ التمهيدات اللازمة بسرعة لإنهاء الاحتجاز غير القانوني لناقلة النفط الايرانية».

