عربيات ودوليات

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، ضبط 5 عناصر إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات «تستهدف المتظاهرين السلميين»، باستخدام عبوات متفجرة. وحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، فإن الأمر يتعلق بـ«إرهابيين غير مبحوث عنهم، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة». وأضاف البيان: «تبعا للعمليات التي مكنت من توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة، من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني خلال الفترة من 03 إلى 07 يوليو 2019».

