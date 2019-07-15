عربيات ودوليات

بغداد- «كونا»: اشاد الرئيس العراقي برهم صالح امس بموقف العاهل البحريني الملك الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة في تجاوز ازمة اقتحام السفارة البحرينية في بغداد.

وجاءت اشادة الرئيس العراقي في اثناء استقباله سفير مملكة البحرين لدى العراق صلاح المالكي بعد عودته من المنامة واستئناف عمله في بغداد. ونقل بيان للرئاسة العراقية عن صالح تشديده على عمق الروابط الوثيقة والاخوية التي تجمع البلدين، مشيرا الى ضرورة تطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات والمستجدات وترسيخ دعائم الامن والسلم على الصعيدين الاقليمي والدولي. واثنى الرئيس على موقف الملك حمد بن عيسى لدعمه العراق وتعامله الايجابي مع حادثة الاعتداء على مبنى السفارة البحرينية، مشددا على التزام الدولة العراقية بحماية مقار البعثات والسفارات الدبلوماسية العاملة في العراق وتوفير الاجواء الآمنة لأداء اعمالها ومهامها. بدوره اكد السفير المالكي دعم بلاده للعراق ووحدته وسيادته وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

واعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس الأول ان السفير البحريني لدى العراق صلاح المالكي عاد لمزاولة عمله ممثلا لبلاده في بغداد. وذكرت الوزارة في بيان ان وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم التقى بالسفير المالكي بعد عودته من المنامة واستئناف عمله في بغداد حيث بحثا العلاقات بين البلدين وسبل الارتقاء بها الى ما يلبي طموح الشعبين. ونقل البيان عن الحكيم اعتزاز بلاده بالروابط التي وصفها بالوثيقة والمتميزة والاخوية التي تجمع بين بغداد والمنامة. وشدد الحكيم على اهمية تعزيز آليات العمل المشترك بين البلدين لتوحيد الصف العربي في مواجهة كل التحديات والتصدي لكل ما من شأنه النيل من امن الدول العربية وما تبتغيه من رخاء واستقرار. ودعا الوزير العراقي الى دعم التضامن العربي المشترك وكل ما يرسخ دعائم الامن والسلم على الصعيدين الاقليمي والدولي. وكانت المنامة قد استدعت سفيرها بعد اعتداء عدد من المتظاهرين على مقر السفارة ببغداد في 27 يونيو الماضي. واعلنت السلطات الامنية العراقية بعد ذلك عن اعتقال اكثر من 50 شخصا من المتورطين باقتحام السفارة.

