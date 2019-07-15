عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: حذر وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم من ان المنطقة غير مستعدة لنشوب حرب جديدة لأن الحرب الجارية على الارهاب لم تنته بعد.

وقال الحكيم في بغداد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ان الوسيلة الأفضل لازالة التوتر الحالي في المنطقة تكمن في المفاوضات. وتابع ان العراق يجب الا يتحول لساحة معركة في الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وايران، بل يجب ان يلعب دورا في حل الأزمة الى جانب الجهود التي تقوم بها عدد من الدول مثل الكويت وسلطنة عُمان. من جانبها قالت موغيريني ان الحوار هو الطريقة المثلى لحل التوتر بدلا من التصعيد الذي قالت انه سيؤدي الى نتائج خطيرة على الجميع. وأكدت دعم الاتحاد الأوروبي لفكرة عقد المؤتمر الاقليمي الذي دعا اليه العراق. وتأتي زيارة موغيريني في وقت تحاول فيه اطراف اقليمية ودولية تخفيف تهدئة الأجواء المشحونة في منطقة الخليج في ظل التوتر بين ايران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة اخرى.

وفي اول زيارة لها الى العراق منذ عام 2014، قالت موغريني انها ناقشت مع مسؤولين عراقيين الحاجة الى خفض التصعيد واتباع مسارات الحوار من اجل منع التبعات الخطيرة للحسابات الخطأ. وأضافت «تحدثت مع العراقيين باستفاضة عن التوترات المتزايدة في المنطقة، والحاجة اولا وقبل كل شيء الى تجنب التصعيد، وتجنب اي سوء تقدير يمكن ان يؤدي الى تبعات وخيمة للغاية، اولا وقبل كل شيء بالنسبة للعراق، وكذلك الحاجة الى خفض التصعيد وايجاد وبناء سبل للحوار والعيش معا».

