عربيات ودوليات

دمشق - الوكالات: حذرت دمشق الدول الأوروبية من ارسال قوات اضافية الى شمال شرقي سورية، لتحل محل القوات الأميركية هناك. وقال نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في تصريحات نشرت في بيروت «أؤكد لمن يفكر الآن في ارسال قوات جديدة الى سورية... انهم مخطؤون من جهة وأنهم يضحون بقواتهم ويرسلونها دون اي مبرر، لكي تحول دون وقف سفك الدماء على الأراضي السورية».

وأفادت وسائل اعلام غربية في الأيام الأخيرة بأن بريطانيا وفرنسا وافقتا على ارسال قوات اضافية الى شمال شرقي سورية، لسد الفراغ الناجم عن خفض الولايات المتحدة مستوى تواجدها العسكري هناك، فيما رفضت المانيا الطلب الأميركي بهذا الشأن.

في غضون ذلك توقف احد خطوط نقل الغاز الممتد من حقل الشاعر في البادية السورية في وسط البلاد عن العمل نتيجة اعتداء «ارهابي»، وفق ما افادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن بدوره انه جرى استهداف الخط الممتد من حقل الشاعر، اكبر حقول الغاز في سورية «بعبوة ناسفة» من دون ان يتمكن من تحديد الجهة المسؤولة. ويتوارى مقاتلون من تنظيم «داعش» في البادية السورية في وسط البلاد، وتدور بين الحين والآخر اشتباكات بينهم وبين القوات الحكومية.

وأفادت الوكالة السورية «بخروج خط نقل الغاز الواصل بين حقل الشاعر ومعمل ايبلا للغاز بريف حمص الشرقي عن الخدمة جراء عمل ارهابي» مشيرة الى ان الخط «ينقل 2,5 مليون متر مكعب يومياً الى معمل ايبلا ومنه الى محطات توليد الكهرباء». ولم توضح سانا اي تفاصيل حول الاعتداء وكيفية حصوله، وأوضحت ان العمل جار على اصلاح الخط المتضرر.

