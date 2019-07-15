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أعلن وزير التربية والتعليم المصري، د. طارق شوقي ان نسبة الغش في الثانوية العامة هي 3 لكل الف طالب، لافتا الى ان الوزارة لن تتخاذل في تطبيق القانون على «الغشاشين».

ولفت خلال مؤتمر صحافي امس للاعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة الى ان البعض يحاول، احداث ضجة بارسال استغاثات لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والنواب؛ للضغط على الوزارة لالغاء العقوبات، مؤكدا ان الوزارة لن تستجيب لكل هذا، ولمن اراء التقدم بتظلم ورفع قضية فليفعل.

وقال ان البنات تفوقن على البنين في نسبة النجاح والتفوق بنتيجة الثانوية العامة 2019، بشكل نسبي.

من جهته، قال خالد عبد الحكم، مدير الادارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة، ان وزير التربية والتعليم، اعتمد جدول الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسي 2018/2019، مشيرا الى بدء الامتحانات في 17 اغسطس المقبل.

وأعلن عبد الحكم، فتح باب التقدم بالتظلمات من نتيجة الثانوية العامة «الدور الأول»، امام الطلاب المتضررين من نتائجهم، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، ولمدة 30 يوما.

كما اعلن ان نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالبا وطالبة مقسمين 34 طالبا وطالبة بالتعليم العام، و2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب مكفوف، و3 طلاب دمج».

وأضاف، ان عدد الأوائل في شعبة علمي العلوم بلغوا 14 طالبا وطالبة، و10 طلاب في علمي الرياضيات، و10 طلاب في الشعبة الأدبية.

الى ذلك، اعلن مجلس الجامعات الخاصة في مصر، الحدود الدنيا للقبول بالكليات خلال تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2019 وتنص قواعد تنسيق الجامعات الخاصة على قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعي 2019/2020 بنظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة على ثلاث مراحل على ان يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة الطب البشرى 95%، كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي) 90%، وكلية الهندسة 80%.

