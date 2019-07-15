عربيات ودوليات

الخرطوم - الوكالات: كشفت مصادر سودانية عن وجود خلافات بين «المجلس العسكري» وقوى «الحرية والتغيير» في السودان وذلك عقب اعلان الوسيط الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، تأجيل مراسم توقيع الاعلان الدستوري بين الطرفين. ووفق المصادر فان الخلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تتعلق بتبعية واعادة تشكيل الأجهزة الأمنية هذا الى جانب نسب توزيع اعضاء المجلس التشريعي. كذلك ترفض قوى الحرية والتغيير توفير حصانة لأعضاء المجلس السيادي. وكان الوسيط الأفريقي قد صرّح لقناة «سكاي نيوز عربية»، ان الاجتماع المخصص للتوقيع على الاعلان الدستوري، ارجئ بهدف اجراء مزيد من المشاورات. وفي مؤتمر صحافي قال ولد لبات ان تأجيل لقاء المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير جاء بناء على طلب الأخيرة. وكان الطرفان قد تسلّما نسخ المسودة من الوسيط الأفريقي لابداء الملاحظات من جانبهما. من جانبه اكد تجمع المهنيين السودانيين ان مسودة الاعلان الدستوري «غير نهائية»، وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي. وقالت «الحرية والتغيير» ان «لديها العديد من الملاحظات على مسودة الاتفاق وانها تخضعها للدراسة وسط مكونات قوى التغيير». وجاء في بيان للقوى «عقب الانتهاء من وضع الملاحظات سيلتئم اجتماع مشترك لوفدي التفاوض لنقاش النقاط العالقة المتبقية وحسمها تمهيداً للتوقيع على الاتفاق النهائي ونقل السلطة لسلطة مدنية انتقالية وفقاً لاعلان الحرية والتغيير» دون تحديد سقف زمني لذلك. وأوضح البيان ان «اللجان الفنية لقوى اعلان الحرية والتغيير اكملت عملها المشترك في تحويل الاتفاقات السياسية مع المجلس العسكري الى صياغة قانونية محكمة لخصتها في وثيقتين هما وثيقة الاتفاق السياسي ووثيقة الاعلان الدستوري». وزاد لكن»هاتان الوثيقتان حملتا نقاطاً لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها الى وفدي التفاوض من اجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة» دون تحديد سقف زمني. وفي 5 يوليو اعلن المجلس العسكري و«الحرية والتغيير»، التوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود الى انتخابات. وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 ابريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت اواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

