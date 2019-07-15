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قال المؤرخ والفلكي الكويتي والعضو الشرفي للجمعية الفلكية البريطانية عادل السعدون ان القمر سيشهد خسوفا جزئيا في تمام الساعة 12?32 بعد منتصف ليل يوم الأربعاء المقبل سيشاهد في الكويت. وأضاف السعدون لـ«كونا» أمس أن الخسوف يبدأ عندما يدخل القمر في ظل الأرض الساعة الثامنة مساء وينخسف جزئيا ويستمر ذلك حتى الساعة 12?32 بعد منتصف الليل حين يحدث الخسوف الجزئي يكون الأكبر ويستمر حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وأوضح أن القمر بعد ذلك يبدأ بالخروج من منطقة ظل الأرض وينتهي الخسوف وتكون بذلك مدته ثلاث ساعات، لافتا الى أن خسوف القمر يحدث دائما عندما يكون القمر في حالة البدر وفي الجهة المظلمة من الأرض وبعد اصطفاف الشمس والأرض والقمر على خط واحد فمتوسط بعد القمر عن الأرض 380 ألف كيلومتر. وذكر السعدون أنه بسبب دخول القمر منطقة ظل الأرض التي تمتد الى مليون و400 ألف كيلو متر فإن الأرض تحجب ضوء الشمس عن القمر، مشيرا الى أن القمر جرم مظلم مثل الأرض لا ينير بل يعكس أشعة الشمس ويصبح لونه أسود.

