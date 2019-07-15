الاخيرة

حصد طالب مصاب بالتوحد المركز الأول في نتائج الثانوية العامة المصرية التي أعلنها طارق شوقي وزير التعليم أمس، حيث حصل مروان وحيد عبدالله عواد على المركز الأول لذوي الاحتياجات الخاصة (دمج).

الطالب الذي ينتمي لمدينة مشتول السوق التابعة لمحافظة الشرقية شمال البلاد حصل على مجموع 405,5 من 410، واتصل به وزير التعليم ليبلغه بالنتيجة ويهنئه على تفوقه.

وروت أسرة الطالب لـموقع قناة «العربية» الإخباري الالكتروني تفاصيل المفاجأة التي حققها ابنهم، حيث تقول أمل طاهر والدته، إن لديها 3 أولاد، الأكبر محمد وهو حاصل على بكالوريوس التجارة، والثانية ماجدة وحاصلة على بكالوريوس تربية رياضية، والأخير والأصغر مروان. وأضافت أن مشكلة مروان بدأت عندما كان عمره عامين حيث كان متأخراً في النطق والتخاطب، لكنه كان ذكياً وسريع البديهة، ونبهنا خاله إلى أن حالته هذه مرضية، وربما يكون مصاباً بالتوحد، وعندما ذهبنا لأحد الأطباء أكد لنا توقع خاله وهو أن الطفل مصاب بالتوحد ولا بد من التعامل معه بشكل آخر، مشيرة إلى أن الأسرة بدأت في علاجه، وتنفيذ تعليمات الأطباء بكيفية معاملته، وتعليمه. وقالت الأم إن ابنها كان ذكياً ولماحاً ومتفوقاً في الرياضيات لكنه كان سريع الغضب، وكان يخاف بشدة من البحر والمياه، ويصرخ فور رؤيتهما، وأرهقهما كثيراً حتى بدأت حالته تتحسن، ويتعلم النطق الجيد، مؤكدة أنه لا يتكلم سوى اللغة العربية الفصحى لكن ببطء، . وذكرت أن مروان حصل على المركز التاسع في الصف الأول الثانوي في مدينته، والسابع في الصف الثاني الثانوي، ثم كانت المفاجأة التي لم تتوقعها الأسرة وهي حصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، مؤكدة أنه نقص 3 درجات ونصف الدرجة في اللغة العربية ودرجة في اللغة الإنكليزية، وحصل على الدرجة النهائية في الرياضيات، وأمنيته الالتحاق بكلية الهندسة وفي تخصص يناسب حالته. وبلغة عربية فصحى لكن ببطء تحدث للموقع وقال إنه سعيد بما حققه، وسعيد أكثر أنه اسهم في إدخال الفرحة والسعادة على والده ووالدته وأسرته التي عانت معه من أجل تحقيق حلمه، ولم تبخل عليه بوقت أو جهد أو مال، مضيفاً أنه يحلم أن يكون مهندساً ويتمنى الالتحاق بجامعة زويل.

