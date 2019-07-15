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الوفيات


الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح، (30 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: ديوان أسرة آل الصباح، قصر بيان (الاثنين والثلاثاء فقط)، ت: 25398888، النساء: مشرف، ق2، ش8، م11، ت: 25384876
دانة سعد العلي، (73 عاماً)، شيعت، الرجال: قرطبة، ق2، شارع دمشق، م125، (ديوان عبدالله ومبارك سالم العلي الصباح)، ت: 97116000، النساء: قرطبة، ق2، شارع دمشق، م125
فاطمة إبراهيم علي عباس، زوجة حسين علي هاشم العلي، (63 عاماً)، شيعت، الرجال: مشرف، مسجد الوزان، ت: 66636552، النساء: صباح السالم، ق5، ش1، ج6، م34، ت: 69982004
سعود عبيد سالم الحريص، (41 عاماً)، شيع، الرجال: سلوى، ق6، شارع المتنبي، م36، (ديوان النائب مبارك الحريص)، ت: 99084399 - 99639793، النساء: صباح السالم، ق5، الشارع الأول، ج13، م21، ت: 65060705
أحمد علي محمد المشموم، (84 عاماً)، شيع، الرجال: المنصورية، حسينية المشموم، ق2، ش25، م8، ت: 99502060، النساء: الأندلس، ق5، ش2، م102، ت: 99612006
حسين علي أحمد محمد، (62 عاماً)، شيع، الرجال: سلوى، ق3، ش2، م48 أ، ت: 99208222، النساء: العدان، ق2، ش50، م6، ت: 50529696
صلف مزيد ماشع المطيري، (68 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرحاب: ق1، ش10، م1، ت: 51143434
إنا لله وإنا إليه راجعون


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