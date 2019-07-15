أول النهار

استقبل الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اول من أمس السبت الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية إلى البلاد.

وخلال اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بعمق العلاقات الوثيقة والعريقة التي تربط دولة الكويت مع الاتحاد الأوروبي وهنأ موغيريني بافتتاح مقر بعثة الاتحاد لدى البلاد بشكل رسمي خلال الاحتفال الذي سيقام بهذه المناسبة امس الأحد.

وأشار إلى أن افتتاح مقر البعثة في الكويت يعد نتيجة طبيعية للتطور المستمر والإيجابي الذي شهدته مسيرة التعاون المثمرة والمتواصلة بين الجانبين وأثنى على الدور الكبير الذي يضطلع به الاتحاد ومساهماته البارزة والمهمة في سبيل إرساء عناصر الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهتها، جددت موغيريني الإعراب عن الاعتزاز بالعمل المشترك الوطيد الذي يربط بين الكويت والاتحاد الأوروبي وسعادتها بإجراء هذه الزيارة لافتتاح مقر بعثة الاتحاد لدى البلاد. وقالت موغيريني إن هذه الخطوة خير دليل على التقارب الشديد بين الجانبين ويعكس الرغبة الصادقة للاتحاد الأوروبي بتعزيز العلاقات مع الكويت بشكل أكبر كما أعادت التنويه بدور الكويت ومساعيها لدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام ومعالجة الأزمات في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها المنطقة. هذا وقد أقام الشيخ صباح الخالد مأدبة عشاء عمل رسمية على شرف الضيفة والوفد المرافق لها. حضر اللقاء وعشاء العمل نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران.

كما حضر اللقاء وعشاء العمل مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وسفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) جاسم البديوي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

