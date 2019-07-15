أول النهار

رحبت شركة الحمراء العقارية باختيار برج الحمراء للأعمال مقراً جديداً لبعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت. ويسهم افتتاح المقر الجديد للاتحاد الأوروبي في تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت والاتحاد الأوروبي، وترسيخ الاعتراف بدور الكويت كشريك مهم في تعزيز السلام والازدهار والاستقرار في المنطقة بشكل عام. وبمناسبة الافتتاح الرسمي، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت حفلاً رفيع المستوى شهد حضوراً مميّزاً للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية، فيديريكا موغريني؛ ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح؛ وسفير الاتحاد الأوروبي المعين حديثاً في الكويت ميشيل سيرفون؛ وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي شركة الحمراء العقارية إضافة إلى دبلوماسيين ورجال أعمال ونشطاء من المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام. من جانبه، رحب خالد عادل الابراهيم، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الحمراء العقارية، بكبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي في برج الحمراء للأعمال، قائلاً: «إنها لحظة فخر واعتزاز حيث نستضيف شركاءنا الأوروبيين في برج الحمراء للأعمال ونشهد افتتاح فصل جديد من التعاون بين الكويت والاتحاد الأوروبي. كوننا شركة رائدة في مجال الأعمال والعقار، نتطلع إلى سبل جديدة للنمو. وأنا على يقين من أن برج الحمراء للأعمال هو المكان الأمثل مقراً للاتحاد الأوروبي، حيث يعد مركزاً دولياً لتعزيز الفرص والاتصال العالمي». وتعليقاً على هذا الحدث التاريخي، قال عبدالله المنصور مدير العلاقات العامة والتسويق في شركة الحمراء العقارية: «ان استضافة وفد الاتحاد الأوروبي هو شرف عظيم لنا ويؤكد من جديد استقطاب برج الحمراء للأعمال لمنظمات وهيئات رفيعة المستوى من كل أنحاء العالم. ويظل برج الحمراء للأعمال وجهة رئيسية يستقطب مؤسسات دولية مرموقة إلى قلب مدينة الكويت».

