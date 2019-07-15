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أكد المسؤول الاستخباراتي الأميركي السابق نورمان رول أن واشنطن تتابع عن كثب تطورات ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم الاخوان في الكويت، مشيرا الى أن الكويت قدمت مثالا جيدا في مكافحة الارهاب. وأوضح رول في حديث إلى سكاي نيوز عربية أن واشنطن لا تزال تنظر الى تنظيم الاخوان كجماعة ارهابية، وأنها أكدت مرارا على ضرورة أن تقوم مختلف الدول بطرد جميع عناصر هذا التنظيم. وأضاف: أن ما فعلته الكويت هو مثال جيد على وقوف الدول مع مصر في محاربة الإرهاب، وواشنطن تتطلع الى معرفة تطورات التحقيقات فيما يتعلق بالجهات التي دعمت تلك الخلية الارهابية حتى تضمن مراقبتها ومراقبة المرتبطين بها أيضا.

وأشار رول في تصريحاته الى أن الولايات المتحدة لها علاقات أمنية جيدة مع الكويت بخصوص مكافحة الارهاب، مشددا على: أن الكويت لديها نجاح كبير في محاربة الخلايا الارهابية لاسيما تلك المرتبطة بايران وحزب الله.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، الجمعة، ضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم الاخوان.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية قامت بضبط خلية ارهابية تتبع تنظيم الاخوان قد صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت الى 15 عاماً.

وبحسب البيان، فقد قام أفراد الخلية بالهرب من السلطات الأمنية المصرية، متخذين من الكويت مقرا لهم، حيث رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية مؤشرات قادت الى الكشف عن وجود الخلية.

وأضافت أنه من خلال التحريات تمكنت السلطات من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.

وقالت الوزارة انه بعد اجراء التحقيقات الأولية معهم، اعترف أفراد الخلية بارتكاب عمليات ارهابية والاخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.

وذكرت الداخلية الكويتية أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عمن مكنهم من التواري وأسهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

وقال البيان ان الوزارة تحذر بأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات ارهابية تحاول الاخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.