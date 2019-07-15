الأولى

أوضح تقرير اقتصادي متخصص أن إجمالي الاستثمارات الكويتية بالخارج بلغت 14.74 مليار دولار في 2018 تشكل 10 في المئة من الناتج المحلي، فيما بلغ حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الكويت 346 مليون دولار تشكل 1% من حجم رأس المال الثابت.

وأوضح التقرير الصادر عن الفريق الاقتصادي لوزير المالية عن شهر يونيو الماضي، أنه وفقاً لأهم المعلومات والبيانات الواردة في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019، فقد بلغت تدفقات الاستثمار 1.297 تريليون دولار وهي أقل بنسبة 13 في المئة عن عام 2017 والتي بلغت 1.49 تريليون دولار. وبينت أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة أكبر 20 دولة حاضنة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية، جاءت اليابان أكبر الدول المصدرة لرأس المال.

وأشار التقرير إلى أن قائمة أكبر الدول الحاضنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلت من اسماء الدول العربية، فيما جاءت السعودية والإمارات ضمن قائمة الدول المصدرة لرأس المال بواقع 21 و15 مليار دولار على التوالي خلال 2018.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 10.

048 مليارات دينار في الربع الأول من العام الحالي 2019 مقارنة بحوالي 9.

79 مليارات للربع المقارن من السنة السابقة 2018 بنمو 2.

6 في المئة.

وفي سياق متصل، أصدر وزير المالية د.

نايف الحجرف تعميماً للوزارات والجهات الحكومية والهيئات الملحقة باعداد ميزانية 2021/2020 وفق الضوابط والاجراءات المنصوص عليها في مواد الدستور والقوانين المنظمة، لافتاً إلى ضرورة عدم التأخر في إعداد تقديرات الميزانية عن المواعيد المحددة