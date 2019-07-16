الناس

أقام الباحث في سيرة الحكام عبدالله عباس بويراحتفالا بمناسبة عيد ميلاد العم العالم الفلكي الدكتور صالح محمد العجيري في منزله ودعا المؤلف بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا وقلوب كل الكويتيين والوافدين أيضا السيد عبدالوهاب النقي مختار منطقة المنصورية والعم فيصل عبدالله بودي ووالد المؤلف السيد عباس بوير جاسم عبدالله ومجموعة من أسر شهداء الغزو الصدامي الغاشم وأسر شهداء مسجد الإمام الصادق.

وتمنى الباحث والمؤلف للعم العالم الفلكي العجيري طول العمر لخدمة بلدنا الحبيب الكويت وكما أثنى المؤلف على حفاوة إستقبال العم لنا والوقت الطويل الذي قضيناه وروحه الطيبة ورغم مرضه وتقدمه في السن.

وبالمقابل أثنى الباحث عبدالله بوير على ما قدمه العم من خبرات ومعلومات وأفكار قيمة عن الأرصاد والأحوال الجوية حتى مواقيت الصيام والإفطار الدقيقة فهذا أقل ما تستحقه منا ومن أبنائك الأوفياء ولا لنا حول ولا قوة سوى أن نطلب من الله عز وجل العمر الطويل والمديد لك عمي العجيري.

