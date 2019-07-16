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في خطوة لافتة هدفها الاهتمام بالأطفال وتنمية مداركهم في مختلف المجالات، أقامت مؤسسة لوياك معرضاً وحفلاً ختامياً لبرنامج «صغار لوياك» في مقرها بالمدرسة القبلية وذلك في أجواء عائلية عرض من خلالها الأطفال انجازاتهم التي عملوا عليها طوال الصيف وذلك بعد مشاركتهم في ورش مكثفة ومنوعة.

بحيث صرحت مدير قسم الخدمة المجتمعية السيدة يسرى العيسى، أن لوياك قدمت من خلال البرنامج مجموعة متنوعة من الورش التعليمية والرحلات التثقيفية التي تهدف إلى تنمية معارف الطفل وتزويده بخبرات جديدة ومتنوعة، بالإضافة إلى إظهار أبعاد مهاراته وتدريبه على مفردات جديدة تفيده في حياته الاجتماعية، كما أن البرنامج أتاح للطفل التعرف على مفهوم ريادة الأعمال وغرس مفهوم حب العمل التطوعي من خلال الزيارات التطوعية.

الجدير بالذكر أن لوياك أطلقت البرنامج في السادس عشر من يونيو الماضي واستمر حتى التاسع من الشهر الجاري، ويذكر أن لوياك تقدم هذا البرنامج على فترتين، الأولى في عطلة الربيع والثانية فترة الصيف.

