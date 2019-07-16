آخر النهار

يحيي المطرب السوري جورج وسوف، حفلًا غنائيًا في مدينة أربيل الجمعة القادمة. ويغني وسوف مجموعة من أفضل أغنياته، منها «يوم الوداع، أنت غيرهم، لسه الدنيا بخير، كلامك يا حبيبي، شيء غريب، اتأخرت كتير».

ونشر وسوف، بوستر الحفل عبر حسابه الشخصي في موقع «انستجرام» وعلق: «أيام قليلة ونلتقي في أربيل العراق».

وطرح وسوف أخيراً كليب أغنيته الجديدة «سكت الكلام» عبر قناته على «يوتيوب»، من كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجي، توزيع طوني سابا، إخراج أحمد المنجد، وظهر في مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانون عابد فهد وميلاد يوسف وتاتيانا مرعب.

