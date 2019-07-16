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إيمان نجم تقدم «الليلة»


تواصل الإعلامية إيمان نجم تقديم برنامج «الليلة» على شاشة تلفزيون الكويت وهو من إخراج طلال البرجس.


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