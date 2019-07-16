آخر النهار

درجت العادة في وزارة الإعلام على الاحتفاء بالفائزين من المبدعين في مختلف المجالات والتخصصات، والذين تحقق أعمالهم جوائزفي المهرجانات المتخصصة،سواء على صعيد الإذاعة أو التلفزيون.

ولسنوات طويلة كان ذلك الاحتفاء يقترن بلقاء قيادات الإعلام وعلى رأسها وزير الإعلام، بالاضافة لتقديم إسناد يقترن بالاحتفاء بالدعم المادي والمعنوي والإشادة بتلك الأسماء وإنجازاتها التي رسخت اسم الكويت والإعلام الكويتي في المحافل والملتقيات الخليجية والعربية.

نقول هذه الكلمات ونحن نرصد العديد من المناسبات وأيضاً الجوائز والإنجازات وآخرها، ما حققته وزارة الإعلام (الإذاعة والتلفزيون) من جوائز في مهرجان اتحاد الإذاعات العربية بتونس، ورغم ذلك مر ذلك الإنجاز مرور الكرام.

إن ما يحتاجه المبدع الحقيقي هو التفاتة.. وكلمة.. ودعم.. وإشادة.. تجعله يحلق بعيداً، ويبادر إلى المزيد من العطاء.. والتجديد.

كما أن ما يحتاجه المسؤول أيضاً، في هذه المراقبة أو تلك الإدارة أو القطاع، هو الإشادة بجهوده واختياراته.. ورهاناته التي حصدت الفوز.

وهي دعوة للالتفات للمبدعين.. وأيضا قياداتهم.. لأنهم يظلون بأمس الحاجة إلى مفردة «شكراً».. وجملة «عساكم على القوة».

وعلى المحبة نلتقي

