loader

آخر النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وجهة نظر

تكريم


درجت العادة في وزارة الإعلام على الاحتفاء بالفائزين من المبدعين في مختلف المجالات والتخصصات، والذين تحقق أعمالهم جوائزفي المهرجانات المتخصصة،سواء على صعيد الإذاعة أو التلفزيون.
ولسنوات طويلة كان ذلك الاحتفاء يقترن بلقاء قيادات الإعلام وعلى رأسها وزير الإعلام، بالاضافة لتقديم إسناد يقترن بالاحتفاء بالدعم المادي والمعنوي والإشادة بتلك الأسماء وإنجازاتها التي رسخت اسم الكويت والإعلام الكويتي في المحافل والملتقيات الخليجية والعربية.
نقول هذه الكلمات ونحن نرصد العديد من المناسبات وأيضاً الجوائز والإنجازات وآخرها، ما حققته وزارة الإعلام (الإذاعة والتلفزيون) من جوائز في مهرجان اتحاد الإذاعات العربية بتونس، ورغم ذلك مر ذلك الإنجاز مرور الكرام.
إن ما يحتاجه المبدع الحقيقي هو التفاتة.. وكلمة.. ودعم.. وإشادة.. تجعله يحلق بعيداً، ويبادر إلى المزيد من العطاء.. والتجديد.
كما أن ما يحتاجه المسؤول أيضاً، في هذه المراقبة أو تلك الإدارة أو القطاع، هو الإشادة بجهوده واختياراته.. ورهاناته التي حصدت الفوز.
وهي دعوة للالتفات للمبدعين.. وأيضا قياداتهم.. لأنهم يظلون بأمس الحاجة إلى مفردة «شكراً».. وجملة «عساكم على القوة».
وعلى المحبة نلتقي


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة