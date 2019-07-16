آخر النهار

قامت إذاعة صوت الخليج بتحميل ثلاث جلسات حصرية عبر حسابها الرسمي في اليوتيوب، حيث قامت برفع أغنية «قلت اسكتي» للفنان فرج عبدالكريم وهي من ألحان حسن علي ومن كلمات محمد الفيحاني وأحياها فنانو الليلة الأولى، و«إيش قال الفتى» للفنان محمد رشيد وهي من ألحان إدريس خيري من الليلة الثانية، وأغنية «أريد وأتمنى الفرح» التي كتبها د. مرزوق بشير ولحنها الموسيقار الراحل عبدالعزيز ناصر وغناها علي عبدالستار برفقة الفنانين في الليلة الثالثة يذكر أن صوت الخليج سجلت أخيراً ثلاث جلسات حصرية ضمت عددا من الفنانين القطريين الذين قاموا بالغناء للعديد من الفنانين المخضرمين مثل «فرج عبدالكريم»، و«ناصر صالح»، و«محمد رشيد» و«عبدالرزاق ضاحي» و«نهار عبدالله» و«سالم فرج» و«أماني العبدالله» و«حمد الطيار» و«عتاب» و«محمد الساعي» وغيرهم،

ونظمت صوت الخليج بالتعاون مع المؤسسة القطرية للإعلام ثلاث ليال، حيث أحيا الليلة الأولى فهد الكبيسي ومنصور المهندي وبدر الريس وسعود جاسم والفنان الشاب نايف عبدالله ، بينما أحيا الليلة الثانية عيسى الكبيسي وصقر صالح وسعد الفهد وناصر سهيم والفنان الشاب ناصر الكبيسي، أما في الليلة الثالثة فقد غنى كل من غانم شاهين وأحمد عبدالرحيم وعلي عبدالستار وعايل وخالد سالم،

وجاء ذلك ضمن اهتمام المؤسسة الكبير بتوثيق الإبداع القطري قديما وحديثا ، وقد أشرف على هذه الجلسات فنيا وموسيقيا الأستاذ محمد المرزوقي مدير إذاعة صوت الخليج و تلفزيونياً السيد مبارك العوامي مساعد مدير تلفزيون قطر ومدير البرامج وفريق عمل إنتاجي بإشراف عبدالرحمن الشعيبي وحمد عبدالرضا والإخراجي سامر جبر ومحمد موسى والموسيقي محمد عبدالله وتيسير عبدالله.

