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بوشعيل طرح «نعم ممكن»


طرح الفنان نبيل شعيل، أغنيته الجديدة «نعم ممكن» عبر حسابه على «انستغرام»، عقب إذاعتها على قناة «روتانا».
الأغنية ضمن «ميني ألبوم» جديد بعنوان «أفارق» المقرر طرحه عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، والقناة الرسمية لشركة «روتانا» على «يوتيوب».
ويحتوي الـ «ميني ألبوم» على 3 أغنيات هي: «أفارق، عزة النفس، نعم ممكن»، تعاون فيهم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين وهم الأمير بدر بن عبدالمحسن، فايز السعيد، عصام كمال، وأدهم صباح.
ويحمل آخر ألبوم طرحه «شعيل» اسم «فرق السما» ويتضمن 6 أغنيات، من إنتاج شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات.


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