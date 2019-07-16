إضاءات

أكدت الفنانة الشابة خلود عز سعادتها بالمشاركة في موسم رمضان الماضي بمسلسلين دراميين «الزوجة 18»، «حكايتي».

وقالت في تصريح خاص لـ «الوفد»، أن كل أعمال الدراما لم تشاهد جيداً، لأن الجمهور كان يعتمد على الانترنت ومشاهدة الأعمال بعد عرضها بشكل سهل وسريع .

وأضافت ، أن الأعمال التي تعرض حصرياً تتعرض لظلم كبير من بينها مسلسل «الزوجة 18» الذى تعرض لذلك خلال عرضه موسم رمضان الماضي وكان من المفترض أن يحقق نجاحاً أكبر من ذلك .

كما أشارت «خلود»، أن مشاركتها بدور بسنت في مسلسل الزوجة 18 أكبر وأهم بكثير من دور «كارلا» في مسلسل حكايتي لظهورها خلاله في آخر 5 حلقات وهو مسلسل مميز وحقق نجاحا مع الجمهور وياسمين صبري أبدعت خلال العمل بشخصية «داليدا» التي تفاعل معها الجمهور، على عكس الزوجة 18 الذي كان بالنسبة لي دور بطولة وكانت أول تجربة تمثيل ظهرت بها فحاولت أن أظهر بشكل مميز يجذب الجمهور .

