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أكد الفنان الشاب عبدالله الزيد، بأن هناك جيلاً جديداً في الدراما التلفزيونية الخليجية، وهو أمر يشمل جميع القطاعات في مقدمتها الإنتاج عبر مجموعة من الكوادر المتخصصة، كما أشار الزيد في تصريح خاص بـ «النهار» إلى أنه جسدت شخصية ضابط المباحث في مسلسل «إفراج مشروط» بشكل ومضامين مختلفة تتجاوز كل ما طرح من ذي قبل، كما سلط الزيد الضوء على جملة من القضايا والموضوعات الفنية الأخرى.

ويستهل حديثه مع «النهار» بقوله:

- أولاً بودي أن أعبر عن سعادتي الغامرة بالنجاحات التي حققها مسلسل «إفراج مشروط» الذي قدم خلال الدورة الرمضانية الماضية، وسيجد طريقه للعرض في غضون الأيام المقبلة.

ويستطرد قائلاً:

- كما أشير إلى أن هناك جيلاً جديداً في الدراما التلفزيونية الخليجية، راح يحتل ويحقق حضوره، وهو أمر يشمل جميع القطاعات وفي مقدمتها الإنتاج، حيث تشخص مجموعة من الكوادر وفي مقدمتها في هذا الجانب المنتج المخرج عبدالله بوشهري الذي استطاع أن يحقق نقلة كبرى، على صعيد الإنتاج من خلال إنتاج عملين كبيرين هما «إفراج مشروط» و«الديرفة» ولو تأملنا تلك التجارب، لوجدنا كماً من المعطيات التي تراهن على جيل الشباب، وفي جملة من الحرفيات اعتباراً من الكتابة إلى الإخراج مروراً بالتمثيل وغيرها.

وينتقل الزيد للحديث عن تجربته في مسلسل «إفراج مشروط» قائلاً:

- في مسلسل «إفراج مشروط» جسدت دور ضابط المباحث بشكل مختلف، خال من الصور النمطية البعيدة عن الحقيقية، وقمت بدراسة وتحليل الشخصية، خصوصاً، وأن هذه الشخصية تتحرك مع ثنائي جسده الفنان المتميز نواف العلي، وهي المرة الأولى التي تقدم بها الدراما الكويتية والخليجية الثنائي العسكري، بشكل قريب الشبه من الثنائي في الأفلام والمسلسلات الأميركية، وقد حرصنا على أن تكون الشخصيات قريبة من الواقع، عميقة، وثرية بالمضامين بلا صراخ أو مبالغة، كما هو دارج ما تسبب في ظلم شخصية الضابط في الدراما والسينما، ولهذا حرصت على إنصاف تلك الشخصية ووضعها في مكانها الحقيقي.

ويستطرد:

- الأدوار الثانية لا تقل أهمية عن الأدوار الأولى، بل أن هنالك نوعية من الأعمال تعتمد على البطولة المشتركة، بحيث تتساوى الشخصيات، وبإمكان الممثل الحقيقي أن يجعل من أقل الشخصيات مساحة وفضاء للحضور وزرع بصمة، وهذا ما تعلمته منذ مرحلة مبكرة من مشواري وتجربتي، وفي «إفراج مشروط» هنالك أجيال من النجوم، يتقدمهم القدير سعد الفرج وأيضاً أسماء أخرى متميزة ومنهم خالد أمين وفيصل العميري وأحمد إيراج وعبدالمحسن القفاص وأيضاً هبة الدري وشهد الياسين وهدى الخطيب وغيرهم.. ولهذا فإن كل فنان راح يشتغل بأسلوبه، ولتعميق شخصية وحضوره.. وهذا ما رحت أعمل عليه، بقيادة المخرج المتميز عيسى دياب.

وينتقل الفنان عبدالله الزيد للحديث عن السينما:

- أنتظر العم ل السينمائي الذي يعيد إنجازات فيلم «تورا بورا» وليد العوضي، وقد حصد ذلك العمل كثيراً من النجاح والانتشار... والأمر بالنسبة لي يذهب إلى الموضوع وأيضاً القضية، قبل أي شيء آخر، ولهذا فأنا اختار بعناية... وهو نهج أسير عليه.. ويمثل محور علاقتي مع الجمهور الحبيب.

