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بعد انسحابه المفاجئ وفي اللحظات الأخيرة من أفلام موسم عيد الفطر بعدما كان معلنا انه سيكون داخل سباقها ومنافستها وبعد تأجيل عرضه لأكثر من مرة من مواسم سابقة قررت جهة إنتاج فيلم «الكنز2» والذي يحمل اسم «الحب والمصير» أن يكون منتصف شهر يوليو الحالي موعداً نهائياً للعرض الأول للفيلم الذي عرض جزؤه الأول منذ ما يقرب من عامين وبهذا سيكون الفيلم من بين أفلام الموسم السينمائي الصيفي لهذا العام والذي كان بدايته أفلام عيد الفطر.

وأشار التريلر الجديد الذي أطلقته الشركة المنتجة أخيراً إلى ظهور ثلاث شخصيات جديدة في هذا الجزء الثاني ولم تكن موجودة في الجزء الأول وهم الفنان احمد مالك في دور «تحتمس الثالث» وسارة عبدالرحمن في دور «راجية» الفتاة التي تساعد احمد حاتم في البحث عن الكنز ونهى عابدين في دور راقصة في الموالد كما نشرت الشركة مؤخرا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مدته 4 دقائق يقدم ملخصاً للجزء الأول من الفيلم حتى يتذكر الجمهور أحداثه قبل بداية عرض الجزء الثاني ومشاهدة الجمهور له.

الفيلم قصة سينمائية وإخراج شريف عرفة وتأليف الكاتب عبدالرحمن كمال ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والفنانين.. منهم: محمد رمضان، روبي، هيثم احمد زكي، احمد رزق، عبدالعزيز مخيون، محيي إسماعيل، سوسن بدر، أمينة خليل، هاني عادل بالإضافة إلى أحمد مالك، نهى عابدين، سارة عبدالرحمن.

ويستكمل «الكنز» في جزئه الثاني «الحب والمصير» صراع الشخصيات من اجل الوصول إلى الكنز أو حمايته كما يتصاعد الصراع بين علي الزبيق «محمد رمضان» وصلاح الكلبي «عباس ابوالحسن» حتى يصل الأمر إلى أعلى درجاته وتتم بينهما مبارزة حامية ودامية بالسيف.. رغم قصة الحب التي يعيشها علي الزبيق لـ «زينب» ابنة الكلبي والتي تقوم بدورها «روبي» ويحمل الفيلم العديد من المفاجآت في هذا الصراع بين الاثنين ومفاجآت على مستوى قصة حب الزيبق لـ «زينب». على جانب آخر، تواجه حتشبسوت «هند صبري» الكهنة ويتصاعد الصراع بينهما مع قصة حب للمهندس سينموت بينما يستمر بشر باشا «محمد سعد» في بحثه الحقيقي عن الكنز عن طريق البردية مضحياً بكل شيء في سبيل الوصول لهدفه فيضحي بأخيه وحبيبته من اجل أن يظل في مكانه ويحقق أهدافه ويظهر حسن «أحمد حاتم» في المواجهة كطرف جديد يحاول بدوره الوصول للكنز وتبقى نهاية الفيلم والتي ستكشف عن سر هذا الكنز الغامض والصراعات الدامية حوله. يذكر أن الجزء الأول من الفيلم حظي بنجاح كبير على مستوى الإيرادات والإقبال الجماهيري كما حظي بتقدير نقدي واسع لمستواه الفني الراقي وهو ما جعله يحصد 8 جوائز من مهرجان جمعية الفيلم بمصر والمهرجان القومي للسينما المصرية ومهرجان السينما العربية.

