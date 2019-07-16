دوليه

أنهى القائد رياض محرز انتظارا جزائريا استمر 29 عاما لبلوغ نهائي كأس الأمم الإفريقية، بفوزٍ على نيجيريا أول من أمس، حجز به موعدا في النهائي لمواجهة متجددة الجمعة ضد السنغال المتفوقة على تونس. وفي مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، تفوق المنتخب الجزائري على نيجيريا 2-1 في مباراتهما على ستاد القاهرة الدولي بفضل هدف في الثواني الأخيرة من ركلة حرة رائعة للقائد محرز، ليحجز البطاقة الثانية للنهائي الذي يقام على الملعب نفسه، وينضم الى السنغال التي حرمت تونس من النهائي بفوزها 1-0 في الوقت الإضافي، بهدف بالنيران الصديقة للمدافع ديلان برون خطأ في مرمى فريقه، في المباراة التي أقيمت على ستاد 30 يونيو (الدفاع الجوي).

وسيكون النهائي بين الجزائر والسنغال استعادة لمواجهتهما في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في الدور الأول، والتي انتهت جزائرية بنتيجة 1-0.

وفجر محرز لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي فرحة جنونية في أرض الملعب والمدرجات، بتسجيل ركلة حرة في الدقيقة 90+5، قاد بها الجزائر الى النهائي القاري الأول منذ اللقب الوحيد على أرضها عام 1990.

وقبل هذا الهدف، كان محاربو الصحراء قد تقدموا بهدف سجله مدافع نيجيريا وليام إيكونغ خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40 بعد تمريرة من محرز، قبل أن تعادل نيجيريا بركلة جزاء لأوديون إيغهالو (72)، الى أن صنع محرز الفرحة بالهدف الثاني، مطلقا احتفالات صاخبة في الملعب.

وأكدت الجزائر بقيادة المدرب جمال بلماضي صوابية اعتبارها أبرز مرشح للقب، بعد دور أول بالعلامة الكاملة، وفوز في ثمن النهائي على غينيا بثلاثية نظيفة، وتخطي ساحل العاج في ربع النهائي (4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1).

أما نيجيريا العائدة الى البطولة بعد غياب عن نسختي 2015 و2017 اثر تتويجها بلقبها الثالث في 2013، فقدمت أداء تصاعديا بإشراف المدرب الألماني غيرنوت رور، دون أن تتمكن من عبور العقبة الجزائرية.

وأجرى بلماضي تغييرا وحيدا على تشكيلته تمثل بالدفع بمهدي زفان في مركز الظهير الأيمن بدلا من يوسف عطال المصاب، بينما اعتمد رور على الرباعي الضارب في خط المقدمة، والمرتكز على أليكس أيووبي، القائد أحمد موسى وصامويل شوكويزي وأوديون إيغهالو.وتبادل الفريقان المحاولات الى أن أتى افتتاح التسجيل جزائريا عندما راوغ محرز المدافع جاميلو كولينز وتجاوزه قبل أن يحول الكرة عرضية قوية، ارتدت من إيكونغ الى داخل شباكه (40).وفي الشوط الثاني، فاجأ الحكم الغامبي باكاري غاساما باحتساب ركلة جزاء ضد الجزائر بعد العودة الى تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (فار)، على خلفية وجود لمسة يد على المدافع عيسى مندي، سددها إيغهالو بنجاح على يسار الحارس رايس مبولحي (72). وبينما بدت المباراة متجهة للوقت الإضافي، صنع اسماعيل بن ناصر الخطر الجزائري، بتسديدة ارتدت من العارضة، قبل أن ينتزع الركلة الحرة التي أتى منها هدف محرز.

وأتى التأهل الجزائري بعد بلوغ السنغال النهائي للمرة الأولى منذ 2002، عندما حلت وصيفا للكاميرون بركلات الترجيح.

وبعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، جاء هدف ديلان برون خطأ في مرمى منتخب بلاده تونس في الدقيقة 101 ليمنح السنغال بطاقة النهائي بعد مباراة شهدت إضاعة كل فريق لركلة جزاء. ولايزال المنتخب السنغالي، أفضل المنتخبات القارية في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، يبحث عن لقب أول في البطولة.

أما المنتخب التونسي، ثاني المنتخبات القارية، ففشل في مواصلة السعي للقب ثان في تاريخه بعد 2004 على أرضه، علما بأنه بلغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ ذلك التتويج.

ولم تنفع معرفة مدرب تونس آلان جيريس بلاعبي منتخب السنغال في ميل المباراة لصالحه، وهو اعتمد تغييرين مقارنة بالتشكيلة التي بدأ بها مباراة ربع النهائي أمام مدغشقر (3-0)، تمثلت في الزج بمحمد دراغر وأيمن بن محمد مكان وجدي كشريدة وغيلان الشعلالي. وتهيأت لتونس فرصة ذهبية للتقدم عبر ركلة جزاء اثر لمسة يد على كاليدو كوليبالي سددها الفرجاني ساسي ضعيفة على يمين الحارس ألفريد غوميس الذي انقض عليها منقذا فريقه (75). وما كادت تمر دقائق حتى حصل السنغاليون على ركلة جزاء إثر خطأ داخل المنطقة سددها هنري سايفيه لكن الحارس معز حسن أنقذها ببراعة (81).وفي الشوط الإضافي الاول، لعب سايفيه ركلة حرة من الجهة اليمنى أخطأ الحارس حسن في تقديرها فمرت منه لتجد رأس زميله برون الذي تفاجأ بها وهي تدخل الشباك خطأ في مرماه (101).وحصلت تونس على ركلة جزاء في الدقيقة 113 بعدما ارتدت الكرة من يد إدريسا غوييه داخل المنطقة، راجع على اثرها الحكم تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم في ايه آر، قبل ان يتراجع عن قراره.

