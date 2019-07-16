دوليه

أعرب مدرب الجزائر جمال بلماضي عن اعتزازه بقيادة هذا الجيل من لاعبي المنتخب الجزائري الذي وصل للمباراة النهائية لكأس أفريقيا بعد 29 عاماً. وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «خضنا مباراة صعبة للغاية أمام نيجيريا وقدمنا أداءً مميزاً في الشوط الأول وأهدرنا عدة فرص». وأضاف «لم نضغط في الشوط الثاني ومنحنا نيجيريا الفرصة للعودة للمباراة، ولكن اللاعبين أظهروا قوة الشخصية والعقلية المميزة بعد هدف نيجيريا الذي جاء من ركلة جزاء». وتابع «عدنا بهدف قاتل من رياض محرز في الدقيقة الأخيرة، منحنا بطاقة التأهل للدور النهائي للبطولة». وردا على سؤال عما يعد به الجزائريين، قال بلماضي «لست سياسيا ولست صانعا للمعجزات»، أي أنه غير قادر على ضمان التتويج باللقب، مضيفا «أعد الشعب الجزائري بأن نقاتل (في النهائي) كما قاتلنا حتى الآن».