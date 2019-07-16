دوليه

قال النجم الجزائري رياض محرز أن هدف الفوز الذي سجله في الوقت بدل الضائع في مرمى نيجيريا ليقود منتخب بلاده إلى المباراة النهائية هو الهدف الأكثر أهمية له طوال مسيرته مع منتخب «محاربي الصحراء». وأضاف محرز الذي اختير أفضل لاعب في المباراة «نحن سعداء جدا لأن التواجد في نهائي أمم إفريقيا هو أمر لا يصدق (...) نحن سعداء جدا جدا لأننا نجعل الشعب (الجزائري) فخورا. نعرف ان شعبنا معنا وخلفنا الى الحد الأقصى، ونريد أن نمنحهم كل شيء».وشدد على أن هدفه اليوم «هو الأكثر أهمية لي مع المنتخب الوطني». ونال محرز إشادة واسعة من الخبراء والنقاد، وقال النجم العاجي السابق ديدييه دروغبا إن محرز يستحق أن ينال جائزة أفضل لاعب في البطولة.

