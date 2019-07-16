دوليه

عبر الألماني غيرنوت رور مدرب نيجيريا عن حزنه على خسارة فريقه وفشله في بلوغ المباراة النهائية، مشيراً إلى أنه سيدرس مستقبله بعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام تونس. وقال رور: «ارتكبنا خطأً واضحًا بعدم تقدير قوة الجزائر، والرهان على إرهاقهم بعد مباراتهم مع ساحل العاج التي امتدت إلى ركلات الترجيح». وقال رور «كان قتالا كبيرا حتى الدقيقة الأخيرة. الجزائر قدمت شوطا أول أفضل لكننا عدنا في الثاني»، مضيفا «سجلنا هدفا خطأ في مرمانا وكان حظنا عاثرا». ووصف هدف محرز بأنه «ركلة حرة رائعة من عبقري كرة قدم». وتابع: «المباراة كانت حافلة بالندية، واستمر الصراع حتى آخر لحظة.. المنتخب الجزائري كان الأفضل في الشوط الأول، لكننا كنا الأفضل في الشوط الثاني». واستطرد: «كان الرهان على أننا سنرهق الجزائر، وسنذهب للوقت الإضافي.. لكن غاب عنا التوفيق باستقبال هدف عكسي، وحدث معنا ما فعلناه في جنوب إفريقيا، في دور الثمانية».