دوليه

أعرب مدرب السنغال آليو سيسيه عن فخره بقيادة الفريق إلى نهائي البطولة القارية بعد 17 عاماً على آخر وصول للسنغال، وقال عقب الفوز على تونس في الدور نصف النهائي: هذا فخر. مضى 17 عاما على بلوغنا هذه المرحلة،

موجها تحية خاصة الى مدرب تونس الفرنسي ألان جيريس الذي أشرف على منتخب السنغال بين العامين 2013 و2015 بالقول هذا التأهل هو له أيضا، لأنه قام بعمل جيد مع السنغال.

ورد جيريس التحية الى سيسيه بالقول سيصبح مدربا أفضل مما كان عليه كلاعب.

سيفوز بأمم إفريقيا، هذا كل ما أتمناه له.وبشأن الخسارة، أكد المدرب الفرنسي أنه عندما نتعرض للاقصاء، خيبة الأمل هي التي تسيطر. في هذا النوع من اللقاءات، التأهل هو المهم. كنا على مستوى هذا المنتخب السنغالي ونصف النهائي هذا، حصلنا على فرص لكننا لم نتمكن من تحويلها الى أهداف.