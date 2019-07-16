دوليه

تعاقد نادي بيراميدز المصري مع أحمد علي كامل مهاجم المقاولون العرب وهداف الدوري الممتاز في الموسم الحالي 2018-2019. وتواجد أحمد علي مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا على أرض الفراعنة.

ويمثل التعاقد مع أحمد علي أولى صفقات بيراميدز في موسم الانتقالات الصيفي. ويحتل أحمد علي صدارة هدافي الدوري الممتاز في الموسم الحالي 2018-2019 بعدما أحرز 18 هدفا في 28 مباراة. إلى ذلك اتهم محسن صلاح رئيس المقاولون العرب إدارة بيراميدز بالتعامل معهم بسياسة القرصنة خلال صفقة ضم أحمد علي.وقال صلاح: «بيراميدز تفاوض مع أحمد علي دون علم ناديه ودفع الشرط الجزائي».وأضاف:» بيراميدز دفع نصف مليون جنيه كقيمة الشرط الجزائي في عقد أحمد علي وتفاجأنا بكل هذه الإجراءات كغيرنا ولم نكن نعلم أن هناك رغبة من بيراميدز في ضمه».وأشار إلى أن بيراميدز لم يحترم تعاقد اللاعب مع ناديه وكان من المفترض الدخول في مفاوضات مباشرة مع المقاولون الذي يلعب له المهاجم علي.