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مرتضى: شرط وحيد لعودة كهربا


قال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور إن عودة محمود كهربا مهاجم الفريق الذي سافر إلى تركيا لخوض تجربة احترافية مرتبطة بشرط وحيد هو اعتذاره وقبول خالد جلال المدير الفني لهذا الاعتذار. وأضاف مرتضى: «امتلك صورا تدين كهربا في الساحل الشمالي ولو أظهرتها للجميع فلن يقبل أي ناد بالتعاقد معه وسأنهي مسيرته الكروية». وأكمل: «الصور التي أمتلكها يظهر بها كهربا في أحد الأماكن التي لا تليق أن يتواجد بها بصحبة أحد رجال الشرطة ولو أظهرتها فلن تمر مرور الكرام».
إلى ذلك وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على انتقال الثلاثي إسلام جمال وأحمد رفعت ورزاق سيسيه إلى صفوف الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وانتقل إسلام جمال بصفة نهائية إلى الاتحاد السكندري بينما تمت إعارة أحمد رفعت والإيفواري رزاق سيسيه إلى زعيم الثغر لمدة موسم.


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