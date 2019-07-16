دوليه

تغلب الأهلي السعودي 3-2 على فرازدين الكرواتي، أول من أمس في أول تجربة ودية للاهلي في معسكره التحضيري المقام حالياً في النمسا، استعداداً للموسم الجديد.

وجاءت أهداف الأهلي عبر السوري عمر السومة (18) وحسين المقهوي (25) وعبدالفتاح عسيري (29)، فيما سجل الفريق الخصم هدفيه في الدقيقتين 16 و55.

وبدأ الكرواتي برانكو مدرب الأهلي المباراة بتشكيل أساسي ضم ياسر المسيليم في حراسة المرمى ومحمد الفتيل وسانتوس وسعيد المولد وحسين عبد الغني وسلمان المؤشر وعبد الفتاح عسيري وحسين المقهوي ودي سوزا وعمر السومة وديجانيني تافاريس. ومع بداية الشوط الثاني اشرك المدرب تشكيلة جديدة ضمت : باسم العطالله، عبدالباسط هندي، محمد خبراني، عبدالله حسون، خالد البركة، علي الأسمري، نوح الموسى، عبدالرحمن غريب، دانييل ألكسيتش، سلطان مندش، مهند عسيري.

