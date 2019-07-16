محلية

لدي استفسار أرجو أن أجد الإجابة عليه من المختصين باللعبة في اتحاد القدم الكويتي سواء لجنة التدريب أو اللجنة الفنية أو من مدرب المنتخب أو من مدير المنتخب أو من رئيس الاتحاد شخصيا... من علمكم الألف والباء الى الياء بكرة القدم ومن أعطاكم هذه الثقة لإدارة منتخب الكويت؟ ذاك البطل الذي كان بالسابق تهاب منه المنتخبات من اللعب معها، فمنتخب المغرب ومصر في أحسن مستوياتهم ولديهم نجوم عالميون كانوا يهابون اسم جاسم يعقوب أو فتحي كميل ويتحاشون الالتقاء حتى في مباراة ودية.

والآن سمعنا قبل اسبوع ان المنتخب بدأ الاستعداد للمشاركة بالبطولات القادمة ومن بعدها سافر الي لندن لتكملة اعداده في أجواء باردة ولم يمض عليه اكثر من عشرة ايام الا ولعب مباراتين مع ناديين (مثل ما يقول المصري مش على الخريطة) قد تكون الميزة الوحيدة لهما بأن الناديين تأسسا في القرن الثامن عشر وهما الان في دوريات الهواة (لن اذكر اسماءهم حتى لا أعطيهما اكثر من حقهما مقارنة بمنتخب الكويت وانجازاته) حتى رئيس احد الاندية اعتبر الهزيمة بنتيجه ثلاثة اثنين بالانجاز الذي لا ينسى في تاريخ النادي.

مؤسف ان تكون هذه هي عقليتنا في التخطيط لمستقبل الكرة الكويتية والكل ينادي بوجوه جديدة وشابة لإدارة الرياضة... وللأسف ان الشيخ أحمد اليوسف اصبح في سن المسنين باللعبة ولم يكن له رأي في هذا التخطيط الجهنمي لتطوير اللعبة.. أعتقد لو كنا لعبنا تقسيمة بين اللاعبين (على حق أو مكافأة مالية) بالتأكيد ستكون افضل من هذه المباريات الهزلية التي يتعجل الاتحاد بنشرها في الصحف وينسى ان الجماهير الكروية في الكويت تعلم ولديها ثقافة كبيرة في تاريخ الأندية الأوروبية وخصوصا الانكليزية.... فسامحكم الله على ما تقومون به وشكرا لنادي كاظمة على مساعيه لإنهاء هذا المجلس غير المقنع لنا لإدارة اللعبة... ولا أعلم متى ستنهض بقية الأندية من نومها على خطط تطوير اللعبة لهذا الاتحاد الذي يستحق أن نقول لهم: مع السلامة ... فقط ... والله من وراء القصد .

