محلية

يخوض الأزرق اليوم ثالث مبارياته الودية في معسكره الخارجي في لندن، استعداداً لبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في العراق في اغسطس المقبل وتصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين المقرر انطلاقها في سبتمبر المقبل. ويواجه المنتخب فريق مايدنهيد الذي يلعب في الدرجة الخامسة للدوري الإنكليزي، وهو ناد شبه محترف وعضو في رابطة الوطنية وتأسس عام 1870. وتغلب الأزرق في مباراتيه السابقتين على فريقي مارلو وهنغرفود 3-2 و1-0 على التوالي.

وسيجري اللاعبون الذي لن يشاركوا في مباراة اليوم تدريبات في الفترة الصباحية، وخاض اللاعبون تدريبات أمس على فترتين، الاولى الصباحية شهدت تقسيم اللاعبين الى مجموعتين مجموعة في الملعب والاخرى في صالة الحديد، ثم تدربت مجموعة الملعب في صالة الحديد ومجموعة الصالة في الملعب، أما الفترة المسائية فشهدت تدريب جميع اللاعبين في الملعب.

من جهته، قال مدير المنتخب فهد عوض إن المدرب الكرواتي روميو يوزاك كان حريصاً على إشراك جميع اللاعبين الموجودين في المعسكر من أجل منح الفرصة للكل، لافتاً إلى أن كل لاعب شارك لمدة 30 إلى 45 دقيقة بهدف رفع اللياقة البدينة في هذه الفترة من المعسكر.

وأضاف أن القسم الأول من المعسكر والذي ينتهي بمباراة اليوم أمام مايدنهيد كان التركيز خلاله على اللياقة البدنية، على أن يبدأ الجهاز الفني بالالتفات إلى الأمور الفنية والتكتيكية بالإضافة إلى التدريبات البدنية، مؤكداً أن اللياقة البدنية للاعبين ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

وأشاد عوض بجهود الجهاز الطبي للمنتخب بإشراف الطبيب عبدالمجيد البناي الذي «يبذل جهوداً كبيرة في علاج اللاعبين الذين تعرضوا لشد وتقلصات عضلية خلال المعسكر» مؤكداً أن مثل هذه الأمور تأتي بشكل مستمر مع الاستعدادات لكل موسم.

وأكد مدير المنتخب أن المعسكر يسير كما هو مخطط له، سواء فيما يتعلق بالتدريبات أو المباريات التجريبية، لافتاً إلى أن الجهود التي يبذلها أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون في المعسكر سيكون لها أثر ايجابي في بطولة غرب آسيا، والتصفيات المشتركة. ويستمر معسكر الأزرق في لندن حتى 27 يوليو الحالي، على أن يخوض مباراة ودية أخرى بعد العودة من المعسكر وقبل السفر إلى العراق لخوض منافسات بطولة غرب آسيا خلال الفترة من 2 إلى 14 أغسطس المقبل حيث يلعب الأزرق في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والأردن والبحرين.

