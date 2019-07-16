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شهدت تدريبات العربي أمس مشاركة الوافد الجديد الليبي السنوسي الهادي الذي وصل إلى البلاد مساء أول من أمس، لينضم إلى السوري يوسف قلفا والأوغندي توني ماويجي اللذين شاركا في التدريب الأول للأخضر أول من أمس تحت قيادة المدرب الإسباني خوان مارتينيز وبحضور رئيس النادي عبدالعزيز عاشور ونائبه أسامة حسين ورئيس جهاز الكرة خالد عبدالقدوس. وشهدت التدريبات مشاركة 33 لاعباً من ضمنهم الوافدين الجدد فهد زويد القادم من الفحيحيل ومحمد البذالي العائد بعد فترة انتقال إلى الكويت، إلى جانب قلفا وماويجي وعدد من لاعبي فريق الشباب بالنادي. وتستمر تدريبات الأخضر حتى يوم 28 يوليو الحالي موعد المغاردة إلى المعسكر الإعدادي في إسبانيا، على أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام السالمية يوم 24 من الشهر ذاته.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق 5 مباريات ودية خلال المعسكر الإسباني أمام أتلتيكو ليفانتي يوم 31 يوليو، وأمام شباب الأهلي الإماراتي في 3 أغسطس المقبل، وأمام فرق «إي أف إيه» وأليكانتي وريال مورسيا أيام 6 و7 و10 أغسطس.

