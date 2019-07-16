محلية

باشر الفحيحيل تدريباته مساء الأول من أمس تحت قيادة مدربه الوطني ظاهر العدواني استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، الذي يأمل من خلاله أبناء المنطقة العاشرة الى العودة مجددا الى دوري الأضواء. وشارك في التدريب الأول 20 لاعبا فيما ينتظر النادي وصول محترفيه تباعا خلال الأسبوعين الحالي والمقبل، لمواصلة رحلة الإعداد محلياً قبل السفر منتصف الشهر المقبل إلى صربيا أو أذربيجان لإقامة معسكر تدريبي. واستعاد الفحيحيل خدمات لاعبه الأردني محمد نعيم بعد انتهاء فترة إعارته للساحل، اذ يسعى الفحيحيل تحت قيادة مدربه الوطني الى اعادة بناء الفريق وتقوية صفوفه قبل خوض منافسات دوري الدرجة الأولى.

