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كرّم نادي الرماية الأبطال الفائزين في بطولة أكاديمية الشيخ سعد العبدالله للرماية للعام 2019 (البطولة الأولى لفئتي الناشئين والبراعم)، والتي أقيمت منافساتها في مسابقات المسدس والبندقية والقوس والسهم الاولمبية في مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي وفرع النادي بمدينة الجهراء وفرع النادي بالصباحية.

وأقيم حفل التكريم أول من أمس في مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد برعاية وحضور رئيس مجلس ادارة النادي دعيج العتيبي، الذي قدم للفائزين بالمراكز الأولى الكؤوس والميداليات المخصصة لكل مركز، وذلك بحضور مسؤولي الاتحاد الكويتي للعبة وأولياء الأمور.

وكان فاز بالمركز الأول في مسابقة بندقية 10 امتار (ناشئين) الرامي أسامة الظفيري (مجمع الميادين)، فيما جاء عامر العجمي (الصباحية) في المركز الثاني، و ناصر العجمي (الصباحية) في المركز الثالث.

وسيطر رماة نادي مجمع ميادين الشيخ صباح على المراكز الثلاثة الأولى لمسابقة بندقية 10 امتار (براعم) إذ جاء الرامي أحمد الخميس في المركز الأول، و عبدالعزيز الكندري في المركز الثاني و محمد السبيعي في المركز الثالث.

كما حصد علي أحمد، ويوسف الشايع وفرحان الرومي المراكز من الأول إلى الثالث على التوالي في مسابقة مسدس 10 امتار (براعم)، في المقابل جاء رامي نادي الصباحية أحمد العنزي في المركز الأول لبطولة القوس والسهم (براعم)، وتبعه يوسف السعيدي (نادي الجهراء)، و عمر العنزي (نادي الجهراء) في المركزين الثاني والثالث.

من جانبه، وجه دعيج العتيبي الشكر لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، والحكومة الرشيدة، على دعمهم اللا محدود للعبة الرماية، كما شكر الهيئة العامة للرياضة بقيادة مديرها العام د.حمود فليطح على دعمها لأنشطة النادي، مضيفا أن هذا الدعم لا يقتصر على رماة السن العام فحسب، وإنما لجميع المراحل السنية للعبة، وهو الأمر الذي يؤكد أن انجازات الكويت في الرماية على المستويات الخليجية والعربية والقارية والأولمبية والعالمية ستستمر دون توقف . وقال العتيبي: «هذه هي الدفعة الأولى التي يتم تخريجها من أكاديمية الشيخ سعد العبدالله للرماية لهذا العام ويحرص نادي الرماية على تنظيم العديد من البطولات للمراحل السنية المختلفة، وتكريم الفائزين منهم بالمراكز الأولى، مع إقامة تدريبات مجانية لهم في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد، وكذلك بفرعي النادي في الجهراء والصباحية».

وأضاف: «بطولات الرماية للناشئين والبراعم لأكاديمية الشيخ سعد العبدالله تأتي ضمن خطة نادي الرماية، والتي جاءت استكمالا لمشروع الرامي 2000 وذلك في عام 1997، والذي تطور إلى مدرسة في الرماية، ثم أكاديمية شاملة، حيث يتم رعاية وصقل رماة المستقبل على أعلى مستوى، وتوفير كل سبل الدعم لهم».

واختتم العتيبي تصريحه بأن الرماية الكويتية حققت بطاقتي تأهيل للمشاركة في اولمبياد طوكيو 2020 عبر الرامي عبدالرحمن الفيحان بفوزه ببطولة العالم التي استضافتها كوريا، والرامي طلال الطرقي الفائز أيضا ببطولة كأس العالم الأخيرة، مرجعا هذه الانجازات إلى الدعم الكريم والكبير من قبل القيادة السياسية في البلاد.

