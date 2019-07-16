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دوليه

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هاليب اقتربت من صدارة التصنيف


اقتربت لاعبة التنس الرومانية سيمونا هاليب من الصدارة بصعودها ثلاثة مراكز في تصنيف المحترفات الصادر امس عقب تتويجها بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، على حساب الأميركية سيرينا وليامس.وارتقت هاليب التي توجت بلقب البطولة الإنكليزية للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية والثاني في البطولات الكبرى بعد رولان غاروس الفرنسية العام الماضي، إلى المركز الرابع بفارق 672 نقطة خلف الأسترالية آشلي بارتي التي بقيت في الصدارة رغم خروجها من الدور الرابع على يد الأميركية أليسون ريسك. وباتت هاليب، المصنفة أولى عالميا سابقا، أول رومانية تحرز لقب البطولة العريقة، بعد فوزها السبت الماضي على سيرينا 6-2 و6-2، لتحرم الأميركية المخضرمة من إحراز لقبها الكبير الرابع والعشرين الكبير ومعادلة الرقم القياسي للأسترالية مارغريت كورت.


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