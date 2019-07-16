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اعتبر المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان اول من امس خلال تقديمه كلاعب جديد لبرشلونة الإسباني، أن موقف فريقه السابق أتلتيكو مدريد من انتقاله الى غريمه الكاتالوني «مؤسف».

وقال الهداف الفرنسي ردا على سؤال بشأن رد فعل أتلتيكو بشأن انتقاله الى برشلونة بعد أن دفع البند الجزائي الذي يخوله فك ارتباطه بنادي العاصمة الإسبانية، «نعم، أمر مؤسف فيما يتعلق بأتلتيكو. ذهبت عمدا لرؤيتهم لكي لا أغدرهم، لكي يتمكنوا من التحضير للمستقبل. توصلنا الى اتفاق، لكن تغير الوضع في النهاية. هذا هو واقع الأمور ويجب تقبله».

وأشارت تقارير صحافية إسبانية السبت الى أن أتلتيكو سيرفع الى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مسألة تعاقد برشلونة مع غريزمان بدفع قيمة البند الجزائي لفسخ عقده البالغة 120 مليون يورو، والتي اعتبرها نادي العاصمة غير كافية. وأفادت صحيفة «آس» الرياضية الإسبانية أن أتلتيكو يأمل في أن يفرض الاتحاد الدولي «عقوبة على نادي برشلونة وأيضا على اللاعب».

وكان أتلتيكو الذي حل وصيفا في الموسم الماضي لبرشلونة في ترتيب الليغا الإسبانية، قد رفع الى الفيفا في 2017 مسألة مقاربة غير مشروعة من قبل النادي الكاتالوني، لمحاولة التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي.

وسارع أتلتيكو الجمعة الماضي الى الاعتراض بعد إعلان برشلونة رسميا ضم غريزمان المتوج في صيف العام 2018 بلقب مونديال روسيا مع منتخب بلاده، بعقد يمتد حتى عام 2024 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في العقد الذي كان يربطه بأتلتيكو.

وأقر غريزمان الذي كان مرتبطا بعقد مع أتلتيكو حتى 2023، بأنه «من الصعب دائما أن تترك مكانا تشعر فيه بالارتياح، (مكانا) كالعائلة» في إشارة الى نادي العاصمة الذي دافع عن ألوانه منذ 2014 بعد انتقاله اليه من ريال سوسييداد وسجل له 133 هدفا في 257 مباراة، مؤكدا «أكن الاحترام والتقدير لهذا النادي وأعتقد أني قدمت كل شيء على أرض الملعب من بداية الموسم حتى نهايته، ولا أشعر بأي خجل».

