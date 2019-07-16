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وطن النهار

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سمو الأمير تسلم رسالة من رئيس وزراء إثيوبيا


استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل ووزير المالية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية أحمد شايدي، حيث سلم سموه رسالة خطية من رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية آبي أحمد تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، كما تضمنت دعوة سموه لزيارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية.
حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري بالانابة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.


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