وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أنها ستطبق اليوم الثلاثاء قرار فرض الرسوم على الشاحنات المستخدمة لجسر الشيخ جابر الأحمد (الجسر الرئيسي ووصلة الصبية وجسر وصلة الدوحة).

وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس الاثنين إن رسوم العبور تبلغ دينارا كويتيا واحدا لكل طن من الوزن الشامل للشاحنة، مشيرا الى وجود محطات لوزن الشاحنات في مداخل الجسر الثلاثة (الشويخ - الدوحة - الصبية).

وشددت الهيئة على ضرورة التزام سائقي الشاحنات بالمسار الإجباري للتوجه لمحطة وزن الشاحنات لسداد رسوم العبور عن طريق البطاقة البنكية (كي نت) أو البطاقات المسبقة الدفع، لافتا إلى أن الدفع النقدي لن يقبل.

وكانت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري أعلنت قرار فرض رسوم عبور على الشاحنات المستخدمة لجسر جابر الأحمد ووصلة الدوحة اعتبارا من اليوم.

وأضافت بوشهري ان الهيئة العامة للطرق والنقل البري وضعت ضوابط لاستخدام الشاحنات بهدف الحفاظ على سلامة الجسر وسلامة المواطنين موضحة أن الإيرادات المتوقعة ستستخدم لتغطية جزء من تكلفة الصيانة والتشغيل وتنفيذ برامج الفحص والإشراف الدورية.

واوضحت أن عملية الوزن ودفع الرسوم ستتم في محطات أوزان الشاحنات قبل الدخول الى الجسر والوصلة ضمانا لاستمرارية الحركة وعدم تكدس الشاحنات، مضيفة أنه في حال عدم الرغبة بدفع الرسوم فانه بامكان الشاحنات استخدام الطريق رقم 80 ثم الطريق 801 للوصول الى المنطقة الشمالية.

