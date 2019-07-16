وطن النهار

أعلنت وزارة المواصلات عن فتح باب التظلمات امام موظفي الوزارة الراغبين في تقديم تظلماتهم عن تقييم الكفاءة لعام 2018 جراء عدم حصولهم على مكافأة الأعمال الممتازة او الدرجات بالاختيار.

وقالت الوزارة في بيان امس ان وكيل الوزارة م. خلود الشهاب اصدرت تعميما اداريا يقضي بفتح باب التظلمات للأعمال الممتازة والدرجات المقدمة من موظفي الوزارة خلال شهرين من صدور التعميم.

وأكدت «المواصلات» ان ادارة الشؤون القانونية هي الادارة المختصة بالنظر في جميع التظلمات وهي من تقوم بتسلم طلب التظلمات المقدمة ودراستها، حيث يتم بعد ذلك رفع تقرير لوكيل الوزارة بما ارتأت اليه الادارة من رأي، مشيرة الى ان ادارة الشؤون الادارية تعمل بالتنسيق مع ادارة الشؤون القانونية بتزويدها بجميع المستندات المطلوبة التي تساعد الباحث على البث في موضوع التظلم.

وبينت «المواصلات» بأنها تسعى دائما لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية بين جميع الموظفين، مبينه بأن تقييم الموظفين يعتمد من خلال لجنة خاصة تقوم بدراسة ملفات جميع الموظفين واعتماد التقاييم التي دونت من المسؤولين المباشرين، واستدركت الوزارة في بيانها قائلة على الرغم من ذلك اتحنا الفرصة لأي موظف يشعر بأنه وقع عليه ظلم ان يقدم شكواه للنظر فيها وذلك لضمان اعطاء كل ذي حق حقه.

وفي شأن آخر اعلنت «المواصلات» عن فتح باب النقل للموظفين الراغبين التنقل بين قطاعاتها.

وأكدت بأن وكيل الوزارة خلود الشهاب اصدرت تعميما اداريا يعطي الفرصة للموظف حق النقل الداخلي بين قطاعاتها بحيث لا تقل فترة الانتقال الحالي والسابق عن سنة كاملة.

وأشارت «الموصلات» الى ان التعميم الصادر الغى التعميم الاداري السابق رقم (29) لسنة 2014 والذي يحدد فترات النقل الداخلي خلال شهري ابريل وأكتوبر من كل عام، مبينة بأن جميع طلبات النقل ستقوم الادارة المعنية بدراستها والتحقق من مطابقتها للشروط الواجب توافرها للنقل.

