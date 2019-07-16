وطن النهار

استقبل الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس صباح أمس وكيل الحرس الوطني بالتكليف اللواء الركن فالح شجاع فالح، حيث قدم له مدير مديرية الخدمات الفنية العقيد مهندس عصام نايف عصام بمناسبة صدور المرسوم الأميري بترقيته إلى رتبة عميد. وقام الشيخ مشعل الأحمد بتقليد المرقى رتبته الجديدة، ونقل إليه تحيات سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، وأكد أن الترقية دافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل خدمة الكويت والارتقاء بالحرس الوطني.

وحث النائب العميد مهندس عصام نايف على مواصلة جهوده مع إخوانه القادة والضباط لدفع عجلة التطوير ورفع مستوى الأداء في الحرس الوطني.

حضر الحفل مدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال محمد الذياب وعدد من القادة والضباط في الحرس الوطني.

