وطن النهار

أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح تعليماته لوكيل الوزارة بتشكيل اللجان الطبية العليا للعلاج بالخارج المنصوص عليها باللائحة الجديدة، والتي ستتولى دراسة وتحديد مدى احقية المرضى للعلاج بالخارج او توفير العلاج بالداخل من قبل استشاريين محليين او استشاريين زوار مع وضع خطة علاجية للمرضى محددة يتم متابعتها من قبل الاطباء المعالجين سواء بالداخل او الخارج على ان تشمل تلك اللجان كلا من اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج (لشؤون المرضى بالخارج)، واللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج (الجراحية)، اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج (غير الجراحية)، واللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج (الاستشاريين المحليين والزوار) وستباشر كل لجنة من هذه اللجان المهام والاختصاصات المخولة لها بموجب اللائحة الجديدة.

من جانب آخر اصدر الوزير الشيخ د. باسل الصباح، تعليماته لقطاع الأدوية والتجهيزات الطبية بضرورة تطبيق النظم واللوائح الخاصة بصياغة العقود والاتفاقيات التي يتم ابرامها مع الشركات التي يتم التعاقد معها لتوريد مواد او تقديم خدمات للوزارة، وفقاً لقانون انشاء الفتوى والتشريع رقم 12 لسنة 1960 وتعديلاته، وطبقاً للنظم المتبعة في هذا الشأن وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية.

