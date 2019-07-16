وطن النهار

في ظل مطالبة وزارة الخارجية باتخاذ اجراء تجاه اساءة مذيعة قناة العربية للكويت, اكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن وزارة الاعلام الكويتية اصدرت بيانا حددت فيه موقف الكويت ازاء إساءة مذيعة قناة العربية للكويت، لافتا الى ان الاعلام تواصلت مع مكتب العربية بالكويت.

وأضاف في تصريح للصحافيين أول من امس ان ما حدث كان خطأ جسيما يستدعي من القائمين على قناة العربية ان يبادروا ويسارعوا لتصحيحه باعتبار ان الكويت عملت وستواصل عملها لرأب الصدع الخليجي. لافتا الى ان هذا الخطأ الجسيم لا ينسجم ولا يتفق على الإطلاق مع مصداقية وموضوعية قناة العربية وبالتالي ما حدث هو خدش لهذه المصداقية والمهنية لقناة كبيرة.

وتابع ما هكذا تكافأ الكويت على جهودها لتحقيق الوحدة في الموقف الخليجي وتماسك ابنائه، لافتا الى ان الكويت تبذل جهودا متواصلة وتدعو دائماً وباستمرار لإيقاف هذه الحملات الإعلامية التي من شانها ان تسيء وتمس العلاقات الأخوية.

وتابع قلنا انه خطأ جسيم وإقحام الكويت في هذا الموضوع خطأ وغير مبرر ومرفوض تماما.

وبخصوص تسليم الخلية الإرهابية إلى مصر وما قيل ان الكويت ستعلن عن ان جماعة الإخوان المسلمين جماعة ارهابية، افاد الجارالله بأن التنسيق الكويتي المصري في مجال التعاون الأمني كبير جدا ونشعر بالارتياح تجاهه، ومؤسف ان يوجد على ارض الكويت من هم أساؤوا ومن هم مطلوبون للقضاء المصري ولذلك الكويت تعاونت مع السلطات المصرية في هذا المجال وتسليم هؤلاء بموجب اتفاقيات موقعة بين البلدين الشقيقين ولذلك هذا التعاون موجود ومستمر وسيتواصل معهم لاننا ندرك بان امن مصر هو امن الكويت وامن الكويت هو امن مصر.

وأضاف هذا الموقف سبق وان تم التعبير عنه من قبل الأشقاء في مصر ونشاركهم ونشاطرهم هذا الرأي لان امن البلدين كل لا يتجزأ.

وأوضح الجار الله انه لا يوجد شئ محدد فيما يتعلق بإعلان الكويت أن الإخوان المسلمين خلية أو تنظيم ارهابي وسبق وان تم التعبير عن موقفنا وأعلنا عنه ولا جديد في الموقف الكويتي تجاه تصنيف الاخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً.

وفي رده على سؤال يتعلق بما نشر حول هذا الأمر مجرد اشاعات قال الجار الله انه لا تعنيني هذه الإشاعات والاجتهادات واؤكد بان لا جديد فيما يتعلق بالكويت وموضوع تصنيف جماعة الإخوان تنظيما ارهابيا.

وحول ما نشر ان هناك وساطة أميركية أنهت الخلاف بين السعودية والكويت حول المنطقة المقسومة وان العمل في المنطقة سيكون قريبا افاد الجارالله الواقع ان هناك اتصالات بين البلدين الشقيقين ولا نحتاج إلى وسيط ممكن ان يتدخل في هذا الموضوع وهناك اتصالات على مستويات عليا وعلى مستوى الفنيين ونقترب تماما مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية لبلورة تفاهم يحقق طي صفحة هذا الملف.

ولفت الجارالله الى عقد اجتماعات بين الجانبين خلال الفترة الماضية وستستمر في المستقبل متطلعا إلى تحقيق التوافق والتفاهم بين الجانبين حول هذه القضية في اقرب وقت ممكن.

